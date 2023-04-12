Коронавирус зарегистрировали в 12 муниципалитетах Югры

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 63 новых случая COVID-19 в 12 муниципалитетах. Среди лидеров по заболеваемости – Сургут (14), Нижневартовск (11) и Ханты-Мансийск (10). У 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, а у двоих – пневмония, сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«Контакт установлен в 62 случаях. За сутки излечились 145 человек, за весь период пандемии – 263 440 югорчан. За весь период от COVID умерли 2 613 человек», – говорится в сообщении.

За сутки в Югре летальные случаи не зарегистрировали.

Напоминаем, ранее в округе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом.