Суд в ХМАО рассмотрит дело о коммерческом подкупе в размере 130 тысяч рублей

В Нефтеюганском районе перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в значительном размере, сообщает прокуратура ХМАО.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2022 год обвиняемый, выполняя управленческие функции в инжиниринговой компании, неоднократно получал коммерческие подкупы от представителей двух организаций-подрядчиков.

«Деньги предоставлялись лицу за прием работ по договорам подрядов, утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах работы. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 130 тыс рублей», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.