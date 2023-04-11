Школьница из ХМАО вышла в финал телеолимпиады «Умницы и умники»

Ученица 11 класса школы №1 Ханты-Мансийска Софья Новикова стала финалисткой телеолимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

«Мы познакомились почти год назад, на съемках регионального отборочного этапа программы «Умницы и умники». Тогда школьница покорила своей эрудицией, стала победителем и получила право принять участие в программе на Первом канале. Автор и ведущий телеолимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» Юрий Вяземский пригласил Софью на съемки в Москву», - написала глава региона.

Финал игры «Умницы и умники» с участием Софьи выйдет на Первом канале в июне. А 14 апреля в Югре пройдет очередной отборочный региональный этап проекта.