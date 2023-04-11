Уголовное дело завели на вартовчан из-за бизнеса на мигрантах

Полицейские заподозрили двух вартовчан в организации незаконной миграции. Предварительно установлено, что 32-летний и 34-летний мужчины наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории России, сообщает пресс-служба УМВД по Нижневартовску.

«Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые получали за свои услуги от 3 до 5 тысяч рублей. Деньги они распределяли между собой. Всего вартовчане поставили на фиктивный учет 121 мигранта.

Фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.