Два ребенка и четверо взрослых получили травмы в ДТП за минувшие сутки в Югре

В Югре за прошедшие сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими. Травмы получили четверо взрослых и два ребенка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Одна из аварий случилась накануне утром в Сургуте. По данным ведомства, 55-летний мужчина на Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo под управлением 40-летнего водителя.

«В результате ДТП пассажиры Daewoo: 35-летняя женщина и 3-летняя девочка получили травмы. Следует отметить, что ребенок перевозился с нарушениями установленных Правил безопасности», - уточнили в Госавтоинспекции.