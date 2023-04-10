16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югра оказалась на третьем месте в России по качеству медицины

Югра вошла в тройку лучших регионов страны по качеству медицинских услуг

Югра оказалась на третьем месте в России по качеству медицины
Фото: ru.freepik.com

По качеству медицинских услуг в стране лидируют Москва, Санкт-Петербург и Югра. Результаты рейтинга АСИ озвучили во время прямого эфира с губернатором округа Натальей Комаровой.

Как прозвучало во время прямой линии, это заслуга и оценка эффективности всей системы здравоохранения региона, участия власти, профессионализма медицинских коллективов и опыта ветеранов отрасли.

В ходе встречи Наталья Комарова отметила, что несмотря на достижения в этой области, есть и болевые точки. Например, граждане часто жалуются на работу электронной регистратуры Югры, на нехватку узких специалистов.

«Очень важно все выявляемые факты оперативно фиксировать, стремиться как можно быстрее решать проблемы, при этом исключить возможность повторения ошибок», – подчеркнула глава региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:36, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте в честь легендарного геофизика Виктора Федорова установили мемориальную доску 444
  2. Пять человек пострадали при столкновении трех авто в Югре 416
  3. Главе Нефтеюганска вручат желтое ведро за наибольшее количество луж 409
  4. ​На югорских трассах ограничили скорость из-за метели 404
  5. Югорским школьникам расскажут, как можно помочь бездомным животным 380
  6. За сутки 94 югорчанина заболели коронавирусом 372
  7. В ХМАО в конце апреля разрешат охотиться на водоплавающую и боровую дичь 361
  8. Как россияне за рубежом могут получить пенсию на счет в РФ // КОНСУЛЬТАЦИЯ 294
  9. В Сургуте в 11 раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант» 266
  10. ​308 сургутян написали тотальный диктант 264
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2386
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2165
  3. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1844
  4. ​Будет трудно 1814
  5. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1777
  6. Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1744
  7. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1717
  8. В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства 1713
  9. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 1705
  10. Офис продаж «Сибпромстроя» переезжает в ЖК «Белые ночи» 1608
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10424
  2. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4478
  3. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3594
  4. ​Бхай или не бхай? 3499
  5. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3494
  6. Отстаньте от детей 3398
  7. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3388
  8. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3253
  9. Полёты во сне… и наяву 3121
  10. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2991

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика