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​Наталья Комарова наградила лучших спортсменов Югры и анонсировала краудсорсинговый проект

В Югре наградили лучших спортсменов года

​Наталья Комарова наградила лучших спортсменов Югры и анонсировала краудсорсинговый проект
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийске прошла большая ежегодная церемония награждения лучших спортсменов региона – «Спортивная элита». В главном зале «Югра-Классик» собрались сильнейшие и быстрейшие представители автономного округа, команды, тренеры и прочие специалисты, связанные со спортивной сферой. «Каждый из вас – образец следования общепринятым человеческим ценностям, тому, как добиться поставленной цели. В этом году церемония посвящена 100-летию Министерства спорта Российской Федерации – государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Федеральные эксперты, спортивные федерации оказывают колоссальную поддержку по развитию югорского спорта», – обратилась к участникам церемонии Наталья Комарова.

Как отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, за три года количество присвоенных спортивных разрядов в регионе увеличилось в три раза, а почетных спортивных званий – в полтора. По ходу мероприятия награды получили лауреаты в 22 номинациях, среди которых одна новая – «Легенда югорского спорта». Всего за вечер вручили 126 наград, лауреатами конкурса стали участники из 18 муниципальных образований округа. В итоге лучшим спортсменом Югры в 2022 году был назван лыжник Сергей Устюгов, а первой «легендой» стал волейболист Алексей Березин.

А Наталья Комарова анонсировала краудсорсинговый проект «Югра на пульсе», цель которого – сбор идей от югорчан по развитию спортивной отрасли, расширению возможностей для занятий спортом и физической культурой. «После оценки идей экспертным, профессиональным сообществом, известными спортсменами они будут включены в государственные программы, стратегические документы развития региона», – резюмировала глава региона.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 108, комментариев: 0
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