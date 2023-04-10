Югорчанам стала доступна запись к нотариусу на портале госуслуг

На Госуслугах для 6 пилотных регионов появилась возможность онлайн-записи на прием к нотариусу. В будущем к сервису присоединятся другие регионы.

Где уже работает услуга

Алтайский край

Белгородская область

Ивановская область

Калужская область

Ростовская область

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра





Как записаться:

На это потребуется всего несколько минут. Нужно зайти на Госуслуги под своей учетной записью и выбрать нужное нотариальное действие, например, удостоверение договора дарения или согласия на продажу имущества. Далее Госуслуги подскажут, какие документы потребуются для приема. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.

Далее нужно выбрать нотариуса, дату и время приема и записаться. Сервис на Госуслугах бесплатный. Само нотариальное действие оплачивается при приеме у нотариуса по установленным законом тарифами.

На приеме пользователь по желанию может попросить нотариуса прислать результат услуги в свой личный кабинет в электронном виде. В скором времени такое взаимодействие позволит запускать новые цифровые услуги в этой сфере.