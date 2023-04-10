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​На югорских трассах ограничили скорость из-за метели

Скорость движения ограничили на дорогах ХМАО из-за плохой погоды

​На югорских трассах ограничили скорость из-за метели
Фото: скрин видео / телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

На трассах Югры ограничили скорость движения автотранспорта. Причина - ухудшение погодных условий: снег, метель, ветер и ограничения видимости, сообщает телеграм-канал «Дороги Югры».

Временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на введены на следующих участках дорог: трасса «Югра» - 11-28 км, Нефтеюганск-Сургут - 43-59 км, Северный обход Сургута - 0-22 км, Сургут-Нижневартовск - 13-34 км, Сургут-Лянтор - 13-43 км, Восточная объездная Сургута - 0-24 км, Сургут - Когалым - ХМАО - 34-244 км, подъезд к Когалыму - 0-53 км.

Госавтоинспекторы обратились к водителям с просьбой быть аккуратнее: «В окружной столице отмечается выпадение осадков в виде снега и метель. Рекомендуем водителям быть особенно внимательными и осторожными. При движении воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров; постоянно следить за исправностью световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам настоятельно рекомендуется снимать капюшоны и наушники при переходе проезжей части. Если неприятность в дороге все-таки случилась, необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть окружной Госавтоинспекции по телефонам 8(3467) 398-702 или 8(3467) 326-788».


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