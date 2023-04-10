Четверо взрослых и ребенок получили травмы при столкновении трех автомобилей на югорской трассе

Пять человек пострадали в ДТП вечером в субботу, 8 апреля, в Югре. Авария произошла на 44 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летний водитель Toyota не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля. В итоге машина столкнулась со встречными «ВАЗ» и «УАЗ».

«В результате ДТП виновник автоаварии и его 34-летняя пассажирка, а также 44-летний водитель «ВАЗа» и его два пассажира – годовалая девочка и 67-летняя женщина получили травмы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие выходные в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.