​В пяти муниципалитетах Югры завершили запланированное расселение аварийного жилья

В пяти муниципалитетах Югры завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуются программы по улучшению жилищных условий. Расселение аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года, уже завершено в Пыть-Яхе, Сургутском районе, Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани», - говорится в сообщении.

С начала 2023 года в округе расселили 24 000 кв. метров аварийного жилья. Ожидается, что до конца года в новые квартиры переедут 6 249 югорчан. Всего же с с 2019 года в региональной программе по расселению аварийных домов приняли участие 37 000 человек.