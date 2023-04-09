Югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске накануне, 8 апреля, завершился X Югорский лыжный марафон. В нем приняли участие около 4 000 спортсменов — любители и профессионалы из разных регионов России, Казахстана, Эстонии и Словакии. Также в марафоне поучаствовали Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Анастасия Кулешева, Юлия Ступак и другие известные спортсмены, сообщает телеграм-канал правительства Югры

«Лыжники соревновались на дистанциях 5, 25 и 50 километров. Победителем гонки на 50 километров свободным стилем стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов», - говорится в сообщении.

Соревнования прошли в пойме реки Горная. Участники и болельщики также смогли покататься на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках, попробовать блюда традиционной кухни, посетить праздник народа ханты — Вороний день.