В ХМАО запустят новый сервис для онлайн-записи к врачу

В Югре с 17 апреля начнет работу новая платформа «Витрина данных» – с помощью него жители региона смогут записываться к врачу онлайн. Сервис временно будет действовать в тестовом режиме, однако, по словам экспертов, он позволит решить проблему уже к лету.

«Доработали сегодня дополнительный ресурс, он предназначен для записи на прием к врачу. Он будет называться «Витрина данных». Это не совсем те самые Госуслуги, куда мы сейчас пытаемся зайти и получить талон, это будет еще один ресурс, где мы сможем в три клика записаться», — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян во время эфира с губернатором.