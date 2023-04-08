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Крупную партию наркотиков изъяли в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе задержали наркосбытчика с крупной партией запрещенных веществ

Крупную партию наркотиков изъяли в Пыть-Яхе
Фото: pixabay

В Пыть-Яхе сотрудники полиции задержали 35-летнего наркосбытчика. При обыске съемной квартиры мужчины изъяли 700 грамм N-метилэфедрона. Он ранее подозревался по уголовному делу о незаконном сборе наркотиков. Об этом сообщили в полиции Югры.

«35-летний житель Салехарда, задержанный ранее в Пыть-Яхе за покушение на сбыт запрещенных веществ через тайники-закладки, не успел расфасовать часть наркотика и хранил его в арендованной квартире в Салехарде. Об этом полицейским стало известно во время расследования уголовного дела», –пояснили в ведомстве.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 220, комментариев: 0
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