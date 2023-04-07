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​Количество жалоб на купленные в онлайне товары в Югре выросло на четверть за год

Защиту прав потребителей обсудили в Югре с представителями крупных маркетплейсов

​Количество жалоб на купленные в онлайне товары в Югре выросло на четверть за год
Фото pixabay.com

В Югре прошло заседание координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей под председательством Натальи Комаровой. Ключевым вопросом стало взаимодействие с югорчанами крупных маркетплейсов – Wildberries и OZON, чьи представители рассказали о политике своих площадок и ответили на вопросы участников мероприятия.

В 2022 году в Роспотребнадзор поступило 160 обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере онлайн-торговли и услуг – это на четверть больше, чем годом ранее, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Алгоритм предусматривает процедуру обязательного осмотра товара на стойке получения, фиксацию недостатков, если они обнаружены, и обращение в службу поддержки, – рассказал заместитель директора по развитию взаимодействия с органами государственной власти Wildberries Петр Аракчеев. – Такой алгоритм позволит нам соблюсти баланс интересов между потребителем, агрегатором, то есть нами, и продавцом. Потребитель сможет зафиксировать получение товара ненадлежащего качества, а продавец получит защиту от мошеннических действий со стороны покупателей нашей площадки».

В свою очередь, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти OZON’а Александр Васильев рассказал о технологиях компании: «Чат-бот, искусственный интеллект, который отвечает на самые простейшие вопросы из разряда «где мой заказ». Нужно сказать, что примерно в двух из трёх случаев проблема спокойно решается чат-ботом. И только в 5 пяти случаев люди вообще обращаются в поддержку».

Наталья Комарова предложила Роспотребнадзору, МВД и органам местного самоуправления проводить информационно-просветительские мероприятия о правах потребителей, а также сотрудничать с представителями маркетплейсов.


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07 апреля в 18:15, просмотров: 1120, комментариев: 0
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