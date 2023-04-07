В Югре готовятся единовременные выплаты к предстоящему 9 Мая

Традиционные единовременные выплаты к предстоящему через месяц Дню Победы в Великой Отечественной войне готовят в Югре. Решение было принято на заседании правительства региона под председательством Натальи Комаровой.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, наибольшая сумма – 20 тысяч рублей – отправится инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также неработающим пенсионерам, которые во время тех трагических событий оказались узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Следующая градация – 10 тысяч рублей – выплата для тружеников тыла, супругов умерших инвалидов и участников войны, не вступивших в повторный брак, а также инвалиды других боевых действий. Кроме того, эти деньги получат родители военнослужащих, контрактников, добровольцев и работников прокуратуры и СК РФ, которые пропали без вести или погибли при исполнении служебных обязанностей.

Также по две тысячи рублей из бюджета Югры будет перечислено неработающим пенсионерам, которые родились до 31 декабря 1931 года, либо потерявшие своих родителей в годы Великой Отечественной войны.

Всего единовременные выплаты получат 5 349 человек. Заявки на эти деньги подавать не надо, перечисление произойдет до 1 мая 2023 года.