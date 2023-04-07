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​В ХМАО нейросети помогут диагностировать заболевания

Нейросети привлекут для диагностики заболеваний в ХМАО

​В ХМАО нейросети помогут диагностировать заболевания
Фото: pixabay

В ХМАО планируется использовать нейросети для диагностики заболеваний. Подобный проект разрабатывается в регионе в партнерстве с федеральным IT-центром, сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

«Сегодня мы работаем в части формирования мнения искусственного интеллекта по проведению лучевых исследований пациента. Буквально две недели назад у нас состоялась корректировка с нашими партнерами из Российского онкологического центра имени Академика Блохина» , — цитирует Кольцова «Вестник».

По его словам, сейчас искусственный интеллект учат распознавать патологии. Результаты работы программы сравнивают с мнением ведущих экспертов и при необходимости корректируют. «Работа идет, о результатах мы докладываем в министерство здравоохранения. Это направление в Югре развивается, проект живой», - добавил замгубернатора.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 253, комментариев: 0
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