Почти 3 млн рублей перевела югорчанка лжебанкирам, помогая поймать «преступников»

27-летняя жительница Советского пострадала от уловок мошенников. Она перевела на их счета почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ОМВД по Советскому району.

В конце марта девушке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убедили югорчанку в том, что неизвестные люди пытаются оформить на нее кредит, а потому она сама должна взять несколько кредитов и перевести им деньги. Аферисты также уговорили девушку сохранить их беседу в тайне - якобы это нужно для поимки преступников, пытающихся оформить на нее кредиты.

«На протяжении четырех дней девушка оформляла кредиты и переводила денежные средства. Всего мошенникам удалось завладеть денежными средствами заявительницы в сумме 2 миллиона 794 тысячи 656 рублей, из которых 913 тысяч рублей собственные средства, остальные заемные. Когда девушке перестали давать кредиты, она сообщила об этом звонившим, которые в ответ признались, что обманули ее», - рассказали в пресс-службе ведомства.

О случившемся девушка также рассказала родственникам, они и отправили ее в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.