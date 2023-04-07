На реке Обь в Югре начнутся взрывные работы 18 апреля

Взрыв льда в Югре планируют провести 18 апреля на автозимниках поселков Кирпичный и Нялино. Эти участки реки Обь считаются затороопасными, рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Всего на реках Югре более 100 затороопасных участков. По многолетним наблюдениям, в этих местах не раз возникали ледовые заторы и проведение превентивных мероприятий помогает избежать образование ЧС на территории Югры. Там не менее, в случае образования заторов учреждение «Центроспас-Югория» обеспечит готовность материалов, аварийно-спасательной техники и группы взрывников к предотвращению ЧС», − сообщили в организации.

Югорчан просят соблюдать спокойствие и не подходить близко к местам проведения взрывных работ.