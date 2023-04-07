Мальчик и девочка пострадали в ДТП в Югре за минувшие сутки

Двое детей получили травмы на дорогах ХМАО за минувшие сутки. Первая авария произошла утром в Нижневартовске. По данным Госавтоинспекции Югры, 33-летняя водитель автомобиля Haval, двигаясь в жилой зоне, допустила наезд на 12-летнюю девочку.

Вторая авария случилась вечером в Сургуте. 32-летняя женщина, управляя автомобилем Lifan, сбила 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП,в которых пострадали 4 человека.