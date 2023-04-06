Мужчина изнасиловал женщину 28 лет назад и скрылся от следствия, его нашли в Когалыме

В Когалыме задержали мужчину, который совершил изнасилование в 1995 году. Дело было передано в суд. Информацию об этом опубликовали на сайте СК ХМАО.

«По версии следствия, в один из дней сентября 1995 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование женщины, проживавшей по соседству, в поселке СУ-78 по улице Автомобилистов города Когалыма. После совершения преступления обвиняемый скрылся, выехав за пределы ХМАО. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

Следователям удалось установить местонахождение обвиняемого. По данным СК, он признал вину.