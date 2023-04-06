​59 югорчан умерли от отравлений алкоголем в первом квартале года

Смертность от отравлений алкоголем выросла в ХМАО в полтора раза. Как сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора, в первом квартале 2023 года от отравлений алкоголем пострадали 107 человек (81 мужчина и 26 женщин), из них 59 умерли. При этом за аналогичный период 2022 года произошло 89 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией (62 мужчины и 27 женщин), скончались 37 человек.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что число отравлений растет в связи с участившимися случаями реализации продукции, содержащей метанол. В ведомстве призывают не покупать нелегальный алкоголь - он может быть опасен для жизни.

«Последствия от отравления алкоголем и его суррогатами, непищевой спиртосодержащей продукции могут быть далеко идущими. Особую опасность отравление представляет для больных, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками. Им следует помнить, что употребление может перевести болезнь в острую форму. После этого восстановление организма будет долгим либо невозможным», – говорится на сайте окружного Роспотребнадзора.

Ранее в Югре вынесли приговор 37-летнему продавцу контрафактного алкоголя, из-за употребления которого погибли девять человек. Мужчина проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима.