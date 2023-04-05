Лыжникам-марафонцам из Югры в этом году памятные подарки будут вручаться в пакетах из баннеров прошлого года

Для призеров X Югорского лыжного марафона были изготовили сумки из прошлогодних рекламных баннеров этого спортивного мероприятия. Такой подход к повторному использованию неперерабатываемых отходов применяет регоператор совместно с организаторами спортивных соревнований, поддерживая концепцию второй жизни вещей.

«Обычно, рекламные баннеры после мероприятия организаторы выбрасывают – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев. – Мы предлагаем экологичный подход к этой проблеме. Баннеры превращаются в памятные сумки, в которых можно носить спортинвентарь на тренировку или сдавать пластик в экоцентр «Югра Собирает».

Совместно с департаментом физической культуры и спорта планируется к организации каждого регионального мероприятия применять принцип осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.