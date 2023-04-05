16+
Логотип Сиапресс
USD  79,4961   EUR  87,0954  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Лжепрокурор обманул жительницу Лянтора на 2,6 млн рублей

2,6 млн рублей перевела жительница Сургутского района лжепрокурору

Лжепрокурор обманул жительницу Лянтора на 2,6 млн рублей
Фото: pixabay

В Сургутском районе возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 48-летняя жительница Лянтора - она потеряла порядка 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился заместителем регионального прокурора. Он сообщил югорчанке, что мошенники получили доступ к ее счету, и рекомендовал перевести деньги на безопасные счета. Поверив злоумышленнику, женщина перевела на указанные им счета более 1,9 млн рублей тринадцатью транзакциями. После этого мужчина уговорил югорчанку оформить кредит.

«Женщина оформила в двух банках кредиты на сумму порядка 750 тысяч рублей и перевела мошенникам. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь, и тогда заявительница поняла, что на протяжении 12 дней общалась с мошенниками», - сообщили в пресс-службе ведомства.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 14:07, просмотров: 262, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 597
  2. В Сургут привезли выставку, посвященную участникам организации «Белая роза» 587
  3. Интернет-магазин подарил жителю Нижневартовска гашиш и шесть лет колонии строгого режима 447
  4. Вартовчанин проехал на «красный» и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими 422
  5. Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением графика 419
  6. ​Югра получит больше денег и услуг от Сбера 395
  7. Около 50% югорчан не проверяют правильность начислений платы за ЖКУ 393
  8. В Сургуте прошел рейд по борьбе с рекламой наркомагазинов на домах 372
  9. Совладелец «Лукойла» попал в топ богатейших бизнесменов мира 348
  10. В Югре пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства 334
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3002
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2932
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2560
  4. ​Галаховы 2385
  5. ​Приглашение к разговору 2167
  6. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 2103
  7. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 2075
  8. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 2029
  9. ​Коротко о думе. Рассказываю о каждом решении, принятом в парламенте Сургута на мартовском заседании 1900
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1862
  1. ​Был ли майдан? 14684
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9884
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3957
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3876
  5. Поверенный Его Величества 3696
  6. Город Нового года 3260
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3254
  8. ​Бхай или не бхай? 3147
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3076
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3044

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика