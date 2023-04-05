Наталья Комарова провела рабочие встречи с Германом Грефом и Максимом Орешкиным

Пользуясь случаем приезда высоких гостей на открытие кампуса «Школы 21» в Сургуте, Наталья Комарова провела рабочие встречи с помощником президента Максимом Орешкиным и председателем правление Сбера Германом Грефом.

«На рабочей встрече с Максимом Станиславовичем предложила рассмотреть наши инициативы по развитию отраслевого сотрудничества, усилению цифровой экономики, экономики знаний в «пилотном» со Сбером проекте», – передает слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Вообще Сбер довольно активно сотрудничает с автономным округом. Например, на базе отделений Сбербанка жители региона могут получать определенные услуги, которые характерны для МФЦ. Например, сдать необходимые документы в банке, а тот отправит их по нужному адресу в государственные структуры. Кроме того, именно через Сбер югорчане могут получать некоторые услуги по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к прописке.

Наталья Комарова также обсудила с Германом Грефом варианты специальных финансовых продуктов для тех организаций Югры, которые ведут работу в сфере низкоуглеродного развития, искусственного интеллекта, цифровых технологий для общественного транспорта и других.

Подвести итоги по развитию этого взаимодействия участники встречи решили на предстоящем летом Петербургском экономическом форуме.