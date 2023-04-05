Очередной эфир губернатора Югры будет посвящен здравоохранению

Новая неделя – новый прямой эфир Натальи Комаровой. На этот раз он будет посвящен вопросам здравоохранения. «В рейтинге Агентства стратегических инициатив Югра по итогам 2022 года занимает 3 место среди субъектов РФ по качеству оказания медицинских услуг. Это результаты нацпроекта «Здравоохранение», окружных госпрограмм. Среди ключевых целей в этом направлении – увеличение к 2024 году продолжительности жизни югорчан до 76,2 года», – рассказывает в своих социальных сетях губернатор Югры.

Она также отмечает, что только с начала года в социальных сетях от югорчан поступило 1,2 тысячи вопросов, связанных с предоставлением медицинских услуг. «Обсудим их в студии телерадиокомпании Югра на нашей прямой линии «Охрана здоровья югорчан: профилактика, диагностика, лечение». Она пройдет во Всемирный день здоровья, 7 апреля в 12 часов», – пригласила земляков Наталья Комарова.

Вопросы и комментарии по теме можно оставлять под соответствующим постом ВКонтакте. Даже если на них не будет мгновенной реакции в ходе эфира, их обязательно отработают ответственные работники Центра управления регионом и окружных структур.

Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора ВКонтакте и «Одноклассниках», а также в официальном сообществе региона ВКонтакте. Начало встречи – в 12:00.