Транспортный прокурор выявил нарушения пожарной безопасности в аэропорту Когалыма

Сургутская транспортная прокуратора нашла нарушения пожарной безопасности в международном аэропорту Когалыма, что является нарушением федеральных авиационных правил. Об этом сообщили в телеграмм-канале надзорного ведомства.

«Установлено, что один из пожарных автомобилей не оснащен оборудованием, предусмотренным Федеральными авиационными правилами. Так, спецтехника не укомплектована средствами для защиты пожарных рукавов, огнетушителем, медицинскими изделиями для оказания первой помощи пострадавшим», — говорится в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Руководству аэропорта вынесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности. Сами нарушения устранили и привели автомобиль в соответствие с требованиями безопасности.