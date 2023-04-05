Жилстройнадзор ХМАО рассказал, сколько югорчан верят платежкам за ЖКУ

Жилстройнадзор Югры сообщил, что около 45% жителей региона не проверяют правильность начислений платы за ЖКУ. Такая информация следует из опроса, проведенного специалистами ведомства. Респондентами стали более 1200 югорчан.

Отмечается, что лишь 2/3 участников опроса знают, из чего состоит плата за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом только менее 30% жителей округа заявили, что знают о начислении по нормативам из-за отсутствия индивидуальных приборов учета.

В ведомстве считают, что незнание базовых сведений может быть связано с недостаточным информированием управляющими организациями, ТСЖ, исполнителями услуг, органами местного самоуправления.