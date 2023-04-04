Массовое прививание диких животных от бешенства в Югре планируется на 2023 год

В ХМАО планируется в 2023 году привить от бешенства в три раза больше диких животных, чем годом ранее. Решение было принято с ростом числа выявленных случаев. Для вакцинации лесных зверей Ветслужба региона раскладывает в лесу небольшие кусочки лакомства с вакциной, сообщает «Югра-ТВ».

«В прошлом году три тысячи собак были привиты от бешенства именно в рамках этой акции. Мы продолжим эту работу, потому что, задача ветеринарной службы в первую очередь — обеспечение эпизоотического благополучия, мы должны стоять барьером и не давать распространения болезням», – рассказала и. о. руководителя Ветеринарной службы Югры Дина Кузьмина.

Ветеринары призывают владельцев домашних животных вакцинировать и ревакцинировать своих питомцев. В ХМАО прививку от бешенства можно сделать бесплатно, она активна один год. Если хозяин по каким-то причинам не может привести своего питомца на прививку, сотрудники Ветслужбы готовы прийти сами.