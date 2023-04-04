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Суточное число заболевших ковидом в ХМАО сократилось до 40

В 10 муниципалитетах Югры выявили 40 новых случаев коронавируса

Суточное число заболевших ковидом в ХМАО сократилось до 40
Фото: pixabay

В 10 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили всего 40 новых случаев коронавируса. Из них в Ханты-Мансийске - 14, Сургуте - 7, Урае - 5. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 4 новых заболевших. У всех пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 4 случая, 18-29 лет – 4 случая, 30-49 лет – 14, 50-64 лет – 4, старше 65 лет – 14», - отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Выздоровели за сутки 132 человека, за весь период пандемии – 262 404 югорчанина. Умерли за весь период 2 613 пациентов с ковидом.


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04 апреля в 16:06, просмотров: 452, комментариев: 0
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