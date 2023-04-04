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В Когалыме задержали убийцу, который скрывался 24 года

В ХМАО скрывался обвиняемый в тройном убийстве, но был пойман правоохранителями

В Когалыме задержали убийцу, который скрывался 24 года
Фото: pixabay

В Когалыме поймали подозреваемого, который совершил жестокое тройное убийство 24 года назад. Мужчина жил по поддельному паспорту, его настоящую личность удалось определить лишь с помощью геномной экспертизы. Об этом стало известно от ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Тройное убийство было совершено в августе 1999 года в деревне Беласовка Семеновского района: тогда пьяный мужчина зарезал владельца пилорамы и его брата, затем по непонятным причинам убил еще одного человека. Подозреваемый смог сбежать и скрывался от следствия более двадцати лет. В этом году силовики вышли на след — установили, что он живет в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа по паспорту мужчины, который умер еще в 2003 году», – сообщается на сайте МВД.

Полицейские совместно со следователями при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленника. Поддельный паспорт изъят в ходе обыска в арендованной им квартире. В настоящее время фигурант заключен под стражу.


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04 апреля в 15:01, просмотров: 626, комментариев: 0
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