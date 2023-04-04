Онлайн-запись на прием к нотариусу появилась в Югре

Югра вошла в число шести пилотных регионов, где появилась возможность онлайн-записи на прием к нотариусу. Сервис на «Госуслугах» бесплатный, а сама услуга оплачивается на приеме у нотариуса по установленным тарифам, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Необходимо зайти на портал «Госуслуги» под своей учетной записью и выбрать нужное нотариальное действие. Далее «Госуслуги» подскажут, какие документы потребуются для приема. Пользователь сможет сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет. Далее необходимо выбрать нотариуса, дату и время приема», - рассказали подробности в пресс-службе.

На приеме у нотариуса можно попросить прислать результат услуги в свой личный кабинет в электронном виде. Специалисты отмечают, что такое взаимодействие позволит запускать новые цифровые услуги в этой сфере.

По данным на 23 марта, к сервису подключились уже 52 нотариуса Югры.