​Следователи возбудили уголовное дело из-за разваливающегося дома в югорском поселке

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело о халатности. Поводом стало обращение жительницы поселка Луговской. Она сообщила, что проживает в четырехквартирном деревянном доме 1960 года постройки в тяжелых условиях

«С 2002 года вследствие ненадлежащего проектирования в соседнем доме системы автономной канализации деревянный дом затапливало жидкими отходами, что повлекло повреждение его фундамента. Жильцы вынуждены проживать в ненадлежащих и небезопасных условиях – в квартирах ощущается сырость, пол - оседает, на стенах – черная плесень, потолок провисает», - отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

После того, как жильцы дома обратились в администрацию, власти признали строение аварийным и подлежащим расселению до 2025 года. Однако заявительница считает, что проживание в доме уже сейчас небезопасно.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Действиям должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка», - уточнили в пресс-службе ведомства.