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Геолог-пенсионер позвонил губернатору Югры, чтобы та помогла с открытием мастерской

Пенсионер из Югры обратился к Наталье Комаровой с просьбой помочь в открытии мастерской

Геолог-пенсионер позвонил губернатору Югры, чтобы та помогла с открытием мастерской
Фото: NEFT

Геолог-пенсионер из Югры достал личный номер губернатора округа Натальи Комаровой, чтобы та помогла ему с открытием собственной мастерской. Оказалось, что 77-летний Александр Нифонтов пытается создать школу любителей камня для детей на протяжении 30 лет. Для этого ему нужно три миллиона рублей, рассказали в «NEFT».

«Я еще с 1990 пишу мэрам, главам. Говорю, что они забывают о детях. В них надо вкладывать правильное восприятие и навыки, потому что они наше будущее. Я давно предлагал клуб любителей камня сделать. Тогда любой ребенок сможет на улице найти камушек, принести его ко мне, разрезать его, отполировать, просверлить. Ведь камень покрылся слоем коррозии. Разрежешь его, о! Красивый. И камню этому может быть сотни миллионов лет. Под ногами лежит целая вселенная, а поднять, посмотреть и изучить − никак», − поделился с «NEFT» мужчина.

Сейчас Александру Нифонтову помогают общественники и друзья, чтобы у него получилось выиграть грант губернатора. «Поручили помощнику в Хантах курировать меня. Перечень оборудования отправил. Сейчас мне помогают составить проект, но там есть свои загвоздки. Например, гранты можно составить только на организацию, а ИП, самозанятый, как я — это бесполезно. Но мы крутимся, составляем», − поделился геолог.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 332, комментариев: 0
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