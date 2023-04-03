Врачи из СОКБ активно спасают югорчан от потери нижней конечности с 2021 года

Более 450 югорчан спасли от потери нижней конечности в Сургутской окружной клинической больнице. Врачи успешно проводят операции, благодаря открытию в учреждении отделений рентгенхирургических методов диагностики и лечения и сосудистой хирургии в начале 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе СОКБ.

«Операции по поводу ишемии нижней конечности проводятся как экстренно, так и планово. В своей работе врачи РХО используют ангиографическую установку экспертного класса, приобретенную в рамках приоритетного проекта «Здравоохранение», − подчеркнули в учреждении. − Лечением больных этого профиля, кроме рентгенхирургов, занимаются сосудистые хирурги, они наблюдают послеоперационных пациентов, а врачи хирургического отделения лечат пациентов с синдромом диабетической стопы».

Мультидисциплинарный подход в СОКБ позволяет подготовить пациентов к операции, снизить риски осложнений и сократить время пребывания в стационаре.

Отметим, что медицинская помощь оказывается всем жителям Югры бесплатно по ВМП и ОМС. Для жителей других регионов РФ − по направлению из медучреждения по месту прикрепления пациента.