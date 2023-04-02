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В Югре при пожаре спасли четверых детей

Четверых детей спасли из горящего дома в Мегионе

В Югре при пожаре спасли четверых детей
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В Мегионе при пожаре спасли четверых детей. Возгорание произошло накануне в субботу, 1 апреля, в пятиэтажном доме на ул. Новая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в 12:08. Звонившие сообщили, что в горящем доме находятся дети. Трое из них оказались заблокированы в квартире, где произошел пожар, и еще одна девочка - в соседней. Спасатели вывели ее на улицу и одновременно взломали дверь в горящую квартиру.

«Сам очаг находился в одной из комнат, а дети были на балконе на кухне. Так как понимал, что детей трое, еще в подъезде вызвал газыдомазащитников второго отделения и входили мы уже вчетвером. Сразу же дал команду ребятам на эвакуацию детей», - рассказал командир отделения Ациев Ислам.

Спасатели подключили детей к своим дыхательным аппаратам и вынесли на улицу, где их уже ждали врачи скорой помощи. Дети не пострадали.

После этого пожарные в течение 20 минут потушили огонь на площади 12 квадратных метров. Как выяснилось позже, горела мебель, а причиной предварительно могла стать неисправность электроприбора.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 403, комментариев: 0
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