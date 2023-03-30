Toyota и Kia столкнулись на югорской трассе - погибла женщина-водитель

Женщина-водитель погибла в ДТП в Белоярском районе накануне, 29 марта. Авария произошла в дневное время на 589 км автодороги «Уренгой-Надым-Советский».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, 46-летний водитель Toyota, выполняя обгон, не убедился в безопасности и столкнулся со встречным автомобилем Kia. В результате 55-летняя водитель Kia, 23-летний пассажир этого же автомобиля и водитель Toyota получили травмы.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что обгон считается одним из самых сложных и опасных маневров, перед выполнением которого необходимо убедиться в безопасности перестроения. «Помните, что стремление любой ценой совершить обгон может привести к непоправимым последствиям», - отметили в ведомстве.