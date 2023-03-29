В рамках Года взаимопомощи пройдет студенческий форум «Амбассадоры Югры»

Студенческий форум «Амбассадоры Югры» стартует в Ханты-Мансийске 30 марта. Это мероприятие пройдет в рамках Года взаимопомощи, объявленного Натальей Комаровой. Главная цель форума – поддержать добровольческую деятельность студентов. Его организуют департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

«Амбассадорами Югры» станут более 150 представителей студенческого волонтерского движения, а также эксперты и общественники из 24 образовательных учреждений автономного округа. В течение трех дней с участниками будут работать несколько серьезных экспертов, в том числе, федерального уровня. В частности, профессор РЭУ имени Плеханова и руководитель центра привлечения волонтеров к Олимпиаде и Паралимпийским играм в Сочи-2014 Наталья Горлова, бизнес-тренер «Тинькофф» Анна Назаренко, руководитель волонтерского корпуса ВДНХ Александра Оберная и другие.

Участники пройдут интенсив, включающий образовательные и дискуссионные площадки, игровые тренинги, выступления экспертов. Студентам расскажут о привлечении и мотивации волонтеров, генерации и отборе добровольческих идей, поддержке проектов на грантовых конкурсах разных уровней, развитии личных компетенций и многом другом. «Акцент – на практических занятиях, тренингах, живом общении и обмене опытом. Работа будет выстроена по методу «70:20:10»: 70 процентов – практика и интерактив, 20 процентов – изучение личного опыта экспертов, 10 процентов – теория», – рассказывают организаторы «Амбассадоров Югры».