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​Ханты-Мансийск соберет студентов – «Амбассадоров Югры»

В рамках Года взаимопомощи пройдет студенческий форум «Амбассадоры Югры»

​Ханты-Мансийск соберет студентов – «Амбассадоров Югры»
Фото vk.com/ambassadors_of_yugra

Студенческий форум «Амбассадоры Югры» стартует в Ханты-Мансийске 30 марта. Это мероприятие пройдет в рамках Года взаимопомощи, объявленного Натальей Комаровой. Главная цель форума – поддержать добровольческую деятельность студентов. Его организуют департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

«Амбассадорами Югры» станут более 150 представителей студенческого волонтерского движения, а также эксперты и общественники из 24 образовательных учреждений автономного округа. В течение трех дней с участниками будут работать несколько серьезных экспертов, в том числе, федерального уровня. В частности, профессор РЭУ имени Плеханова и руководитель центра привлечения волонтеров к Олимпиаде и Паралимпийским играм в Сочи-2014 Наталья Горлова, бизнес-тренер «Тинькофф» Анна Назаренко, руководитель волонтерского корпуса ВДНХ Александра Оберная и другие.

Участники пройдут интенсив, включающий образовательные и дискуссионные площадки, игровые тренинги, выступления экспертов. Студентам расскажут о привлечении и мотивации волонтеров, генерации и отборе добровольческих идей, поддержке проектов на грантовых конкурсах разных уровней, развитии личных компетенций и многом другом. «Акцент – на практических занятиях, тренингах, живом общении и обмене опытом. Работа будет выстроена по методу «70:20:10»: 70 процентов – практика и интерактив, 20 процентов – изучение личного опыта экспертов, 10 процентов – теория», – рассказывают организаторы «Амбассадоров Югры».


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29 марта в 22:23, просмотров: 137, комментариев: 0
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