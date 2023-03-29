У 106 югорчан диагностировали коронавирус за сутки

В 19 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 106 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 30, Ханты-Мансийске - 24, Лангепасе и Березовском районе - по 7. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 случаев заражения.

На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония. Контакт установлен в 104 случаях.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 24 случая COVID-2019, среди рабочих – 19 случаев, среди служащих – 12, среди медицинских работников – 11, среди пенсионеров – 17. В категории «прочие» установлено 23 случая», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 196 человек, за весь период пандемии – 261 556 югорчан. Умерли за весь период 2 611 пациентов с ковидом.