Полицейские Югры изъяли у местного жителя порох и самодельные патроны

В Октябрьском районе Югры местный житель незаконно хранил в металлической банке 200 граммов взрывчатых веществ, а также 15 самодельных патронов. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Взрывчатое вещество является бездымным порохом промышленного изготовления и предназначено для снаряжения патронов к огнестрельному оружию. В ходе осмотра жилища югорчанина полицейскими были обнаружены 11 патронов 16 калибра, а также четыре патрона 28 калибра для гладкоствольного оружия, которые изготовлены самодельным способом. Согласно заключению эксперта, данные патроны пригодны для производства выстрелов», – рассказали в ведомстве.

Мужчина изготовил патроны самостоятельно и собирался использовать их во время охоты. А порох принадлежал его отцу, который погиб в 2021 году.

Отметим, что у обвиняемого нет разрешения на хранение и ношения оружия. Сотрудники полиции изъяли порох и патроны.