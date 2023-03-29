Жительница Советского провалилась под пол в квартире - возбуждено уголовное дело

В Советском возбудили уголовное дело после травмирования местной жительницы в собственной квартире. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о травмировании жительницы города Советского в предоставленном ей по договору социального найма жилье в результате повреждения напольного покрытия, вызванного прогниванием досок. Отмечается, что ранее жильцы указанного двухквартирного дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения, однако обращения в администрацию Советского района результата не дали», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут правовую оценку действиям и решениям чиновников, ответственных за рассмотрение обращений жильцов дома и за рассмотрение вопроса о признании дома аварийным.

Инцидент произошел в деревянном жилом доме в Советском. Жительница одной из квартир провалилась под пол и повредила себе ногу. О случившемся девушка написала в ВК. Она подчеркнула, что власти города знают о состоянии жилья, но ничего не предпринимают.