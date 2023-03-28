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За прошлый год жители «тюменской матрешки» оформили более 1,6 млн платежных карт

В Банке России по Тюменской области рассказали, как часто югорчане оформляли карты в 2022 году

За прошлый год жители «тюменской матрешки» оформили более 1,6 млн платежных карт
Фото: ru.freepik.com

По данным на 1 января, тюменцы, югорчане и ямальцы имеют 11,1 млн платежных карт, из них 4,4 млн – платежной системы «Мир». При этом за 2022 год жители «тюменской матрешки» оформили более 1,6 млн платежных карт, из них 1,4 млн – национальной платежной системы. По сравнению с 2021 годом общее количество карт увеличилось на 17%, а карт «Мир» – на 45%.

«Ранее годовой прирост количества платежных карт составлял от 5 до 10%. Рекордный рост в 2022 году связан с тем, что клиенты переоформляли карты международных платежных систем, покинувших Россию, или дополнительно к уже имеющимся картам открывали карту «Мир». Кроме того, жители региона меняли банки, выбирая карты с более подходящим функционалом и программами лояльности», – сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

В сравнении с 2021 годом объем операций, проведенных с помощью платежных карт, вырос на 11% и достиг 5,2 трлн рублей, по картам «Мир» – на 46% и составил 1,8 трлн рублей.

Жители «тюменской матрешки» продолжают активно использовать удаленные сервисы и оплачивать товары и услуги дистанционно. За 2022 год они совершили 662 млн операций в интернете на сумму 2,6 трлн рублей. Это на 8% больше по количеству и на 18% по объему, чем годом ранее. Каждую третью покупку с помощью карт жители совершали через интернет, а объем платежей в сети достиг 50% общего объема карточных транзакций.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 33, комментариев: 0
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