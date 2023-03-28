79 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В 10 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 79 новых случаев коронавируса. Больше всего в Ханты-Мансийске - 32, а также в Сургуте и Урае - по 13. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 8 новых заболевших ковидом.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 9 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 22, 50-64 лет – 16, старше 65 лет – 23», - отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

У 78 заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного пациента диагностирована пневмония. За весь период в Югре зарегистрировано 265 592 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.