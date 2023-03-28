Хирурги Нягани спасли 54-летнему мужчину единственную ногу от ампутации

В окружной больнице Нягани врачи провели операцию по спасению единственной ноги от ампутации. 54-летний мужчина поступил в учреждение с хронической артериальной недостаточностью – кровь в конечности практически не циркулировала. Он не мог пройти и 50 метров из-за постоянной боли в ноге, рассказал в своих соцсетях директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Операция длилась три с половиной часа. Выявленная протяженность окклюзии была около 40 сантиметров и выполнить реконструкцию через один доступ было практически невозможно, поэтому было принято решение работать через два доступа к артериям: через пах и область на стопе, − поделился глава ведомства. − Врачи предприняли попытку пункции задней большеберцовой артерии, которая была практически на пятке, и в другом, обратном направлении, открыли заднюю большеберцовую артерию. Дополнительно имплантировали стент протяженностью 4 сантиметра в подколенную артерию».

Успешная операция помогла победить самых большой страх пациента − потерять единственную ногу. Боль в конечности прошла, поэтому мужчина может вернуться к своей обычной жизни.