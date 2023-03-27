Наталья Комарова провела встречу с омбудсменами Югры

Три омбудсмена Югры получили суммарно более 6,5 тысяч обращений от жителей автономного округа. Такие данные были озвучены в ходе традиционной встречи Натальи Комаровой с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей. Глава региона поблагодарила коллег за работу и предложила обсудить направления работы, которые улучат результаты по всем направлениям.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала, что получила более 6 тысяч вопросов в 5,1 тысяче обращений. Чаще всего ей пишут по поводу жилищных прав, соцподдержки, охраны здоровья, вопросов ЖКХ, пенсий. Наталья Комарова поручила обратить особое внимание на защиту жилищных прав инвалидов и возможности у югорчан получать семейное образование, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Омбудсмен по правам ребенка Людмила Низамова отчиталась о почти 950 обращениях, чаще всего ее помощь требуется в вопросах семейного права, образования, жилищных прав детей. Она также рассказала, что в 2022 году из Сирии в Югру удалось вернуть четырех детей, а уже сейчас в 2023 году домой оттуда приехали два ребенка, еще пятеро ожидаются.

Уполномоченному по правам предпринимателей Ирине Каск пришло почти 450 обращений от бизнеса. «Чаще всего предприниматели сталкиваются с проблемами в сфере земельных и имущественных отношений. Также возникали вопросы при исполнении государственных контрактов, выполнении работ для муниципальных нужд», – рассказала бизнес-омбудсмен.