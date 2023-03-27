Школы креативных индустрий откроют свои двери в Сургуте и Белоярском районе

Две новые школы креативных индустрий откроют свои двери в Югре – они расположатся в Сургуте и Белоярском районе. Об этом сказала Наталья Комарова в ходе своего эфира на тему «Культурная карта Югры». «Важно создать условия для того, чтобы было многообразие предложений и для граждан, и для специалистов в области культуры», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

Первая в регионе школа креативных индустрий появилась в 2022 году в Ханты-Мансийске. «Сегодня в школе обучаются 80 детей и подростков. У нас, благодаря реализации проекта министерства культуры «Придумано в России», есть замечательная возможность сохранить и приумножить богатство культуры народов России средствами современных технологий. И ребята с удовольствием на это откликаются, приходят, творят и получают результат», – рассказал в ходе эфира педагог этой школы Илья Самотёсов. Его воспитанники – учащиеся студии «Анимация и 3D-графика» и их мультфильм «Почему совы на мышей охотятся» – победили в голосовании открытого конкурса микрофильмов кинофестиваля «Дух огня».

В ходе эфира глава региона также рассказала, что в 2023 году планируется оснастить музыкальными инструментами и оборудованием 18 детских школ искусств, открыть виртуальный концертный зал в Нягани, отремонтировать детскую школу искусств в Советском районе, привести в порядок два здания краеведческого музея в Сургуте, а также создать передвижной дом культуры в Кондинском районе.