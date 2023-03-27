Работодатели ХМАО рассказали, работников каких профессий можно заменить на нейросети

Половина руководителей из ХМАО готова доверить нейросети переводы, 46% работодателей оставят нейросети техническую поддержку. Об этом стал известно по проведенному опросу zarplata.ru.

«Генерацию текста (45%), создание дизайна (43%), подготовку аналитики (39%), ведение коммуникации (35%), написание кода (27%) и задачи, связанные с обучением людей (24%). Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются ИТ, финансовая сфера, маркетинг, сфера услуг, образование, продажи, промышленность и медицина», – указано в статистике опроса.

Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий.

«В будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров (47%), маркетологов (44%), копирайтеров (37%), программистов (29%), логистов (29%), бухгалтеров (27%), менеджеров по продажам (27%), финансистов (19%), социологов (15%), HR-специалистов (15%), юристов (8%), журналистов (5%), преподавателей (5%), психологов (5%)», – считают уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники опроса.