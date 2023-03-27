Новым главой Лянтора стал директор школы Алексей Луценко

В Лянторе прошли выборы нового главы. Им стал директор школы Алексей Луценко, набравший 3 097 голосов (около 74%). Всего на выборах в Лянторе проголосовали 4 165 горожан, сообщается в официальной группе ТИК Сургутского района в «ВКонтакте».

«Было принято решение признать избранным главой городского поселения Лянтор Луценко Алексея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - говорится в сообщении.

Алексей Луценко – директор Лянторской средней школы № 3 и депутат думы Сургутского района седьмого созыва. На пост главы Лянтора также претендовали общественница Жанат Нурумова, специалист МУП «Горводоканал» Евгений Хамутовский и самовыдвиженец Диана Пальянова.