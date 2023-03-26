Депздрав ХМАО нашел поставщика препарата для онкобольных

Департамент здравоохранения Югры нашел подрядчика для поставки противоопухолевого препарата «Лейпролелин» – контракт заключен с московской фирмой «Фармрост». Информация появилась на сайте «Госзакупки». Стоимость закупки составляет 3 191 925,60 рублей. Ранее ведомство вынужден было два раза признавать аукцион несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

«Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Лейпрорелин» для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Исполнитель — ООО «Фармрост», — сообщается в документах.