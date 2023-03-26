Обь оказалась самой загрязненной рекой в России

Обь вошла в рейтинг самых грязных рек России. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным исследования, которое проводилось ко Всемирному дню рек, в топ также вошли Волга, Амур, Днепр, Енисей, Урал, Дон, Терек, Северная Двина и Колыма. Однако первое место заняла Обь.

«В обской воде содержится почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка, марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. Причем с нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении, там предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз», — пишет «РГ».